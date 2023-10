"Pile-Poils.be", un site internet sur le passage de l’enfance à l’adolescence

Beaucoup de questions se posent lors du passage de l’enfance à l’adolescence.

Pour bien vivre tous les changements liés à la puberté, l’AMO "L’étincelle" de Vielsalm, service d’aide destiné aux jeunes et leur famille, vient de créer un site internet pile-poils.be. En quelques clics, ce site donne une info "simple, juste et accessible" pour bien comprendre cette étape de leur vie.

Ce site se décline en quatre parties. Il aborde tout d’abord le thème des relations, l’amitié, l’amour, les stéréotypes de genre, les réseaux sociaux, etc.

Il est aussi question du corps, de l’anatomie du corps aux changements physiques dus à la puberté. Le site se penche également sur le début de la sexualité et enfin une partie du site s’adresse aux parents.

" Ce projet, il émane de constats qu’on a faits à l’AMO, que certains enfants abordaient la période de l’adolescence en manquant d’informations. Dans certaines familles, on aborde la question de la puberté, des changements du corps qui vont s’opérer et puis dans d’autres familles, on en parle moins, et ces enfants-là, ils abordent tous ces changements avec parfois plus de stress et d’anxiété, moins de sécurité, et c’est pour cela qu’on a voulu créer un projet autour de ces questions-là dans l’optique, justement d’augmenter l’info et de rassurer les jeunes concernés ", explique Sarah Noël, travailleuse sociale à l’AMO.