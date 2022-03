Pil : un film d'animation qui a tout bon

Avec l’aide de ses deux amies fouines, Pil, une petite orpheline rusée et intrépide se débrouille comme elle peut pour survivre. Habituée à chaparder pour se nourrir, elle est peu appréciée des habitants de Roc-en-Brume et notamment par Grobard, un garde royal rondouillard au service du redoutable et redouté Régent Tristain.

Alors que la fête se prépare pour l’accession au trône du Prince Roland, Pil en profite pour s’introduire dans le château à la recherche d’un trésor qui y serait caché. En compagnie de Rigolin, un jeune troubadour ventriloque avec qui elle a sympathisé, elle surprend le Régent intriguer pour évincer le Prince Roland du trône et garder le pouvoir. Mais le breuvage mortel que Tristain avait concocté, modifié accidentellement, transforme finalement le Prince en " chatpoule ", une créature mi- chat, mi- poule. Pil, déguisée en Princesse, motivée par l’espoir de mettre la main sur le trésor, va devoir partir avec ses amis à la rencontre d’une sorcière, la seule à pouvoir confectionner un contrepoison qui redonnera au prince forme humaine, le meilleur moyen de contrecarrer les plans du Régent…