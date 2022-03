Pieter Gysel, coach fédéral du shorttrack, "dégouté" du report des championnats du monde

Ce report entraine une prolongation inattendue de la saison et des soucis logistiques. Pieter Gysel va par exemple devoir trouver des solutions pour les entraînements car la piste du Thialf à Heerenveen, où Stijn et Hanne Desmet s'entraînent, sera fermée à partir du 20 mars.



La piste d'Hasselt, où les autres shorttrackeurs belges s'entraînent, est une possibilité. "Nous allons devoir bricoler. Il devrait y avoir plus de clarté d'ici la fin de la semaine."



En plus de Hanne Desmet, médaillée de bronze sur 1.000 m à Pékin, et Stijn Desmet, Tineke den Dulk et Ward Pétré seront les deux autres shorttrackeurs belges présents à Montréal.