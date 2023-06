Pieter Gerkens à La Gantoise, Igor Thiago au Club Bruges, le mercato s’active déjà en Pro League

Le mercato n’ouvre ses portes que le 1er juillet mais les clubs de Pro League ne perdent pas de temps et s’activent déjà.



Pieter Gerkens, en fin de contrat à l’Antwerp, était dans le viseur du Standard. Le médian offensif a finalement opté pour La Gantoise. Igor Thiago rejoint, lui, le Club Bruges.



Le président Gantois Ivan De Witte a annoncé le transfert de Gerkens lors de la présentation du nouveau maillot du club. Le Limbourgeois continue son tour des clubs de Pro League, lui qui a déjà évolué à Genk, Saint-Trond et Anderlecht. En trois saisons avec le Great Old, il a disputé 105 rencontres. La fin de son aventure anversoise a été tronquée. L’ancien Diablotin n’a pratiquement plus joué depuis le mois de janvier en raison d’une blessure.



Chez les Buffalos, Gerkens va retrouver Hein Vanhaezebrouck qu’il a côtoyé à Anderlecht. Cela a sans doute joué au moment d’opérer son choix.