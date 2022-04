Pieter Elsen, en kayak pour un canal plus propre

Rapidement, Pieter se rend compte que ramasser les déchets, de façon ponctuelle, n’est pas une solution durable. "Chaque zone nettoyée était à nouveau remplie de déchets, quelques heures plus tard, à cause du courant." À bord de son kayak, il constate également d’autres problématiques comme la mauvaise qualité de l’eau ou le manque de biodiversité. Face à ce constat, Pieter se lance corps et âme dans son nouveau combat : trouver des solutions pour rendre le canal de Bruxelles plus propre et replacer la nature au cœur même de la ville.

Le jeune homme est alors rejoint par Lauren de Crombrugghe et Alessio Porcelli, eux aussi animés par l’envie de changer les choses pour leur ville de cœur. Ensemble, ils créent l’ASBL Canal It Up qui propose notamment des sorties en kayak pour ramasser les déchets, la partie visible de l’ASBL. " Mais notre but n’est pas de nettoyer durablement le canal de cette façon-là, c’est irréalisable. Il faudrait être à l’eau tout le temps. "Ces actions servent avant tout à sensibiliser la population. " Ce qui est important pour nous, c’est qu’il y ait, à chaque sortie, de nouvelles personnes. On leur explique les problématiques et les solutions que Canal It Up propose. Ils deviennent ensuite ‘des ambassadeurs’ car ils en parlent autour d’eux. C’est comme ça qu’on arrivera à installer des solutions structurelles."