Pierres aux reins : d'où viennent ces cristaux et comment les traiter ?

La lithiase urinaire : qu'est-ce que c'est ?

Les calculs rénaux, qu'on appelle plus souvent "pierres aux reins", sont des cristaux qui se forment au niveau des reins et qui peuvent engendrer de vives douleurs. Dans le jargon médical, on parle de lithiase urinaire. Cette pathologie désigne donc ces cristaux présents dans les reins mais qui peuvent également migrer dans l'appareil urinaire. Cela concerne 1 belge sur 10.

Il existe plus d’une trentaine de lithiases documentées, classées en 5 à 6 familles. Les plus fréquentes ; les calculs rénaux oxalocalciques - reposent sur une sursaturation des urines en oxalate de calcium. En effet, l'origine des calculs se situe le plus souvent dans un débit ou une concentration excessive d'une substance.

Dans la majorité des cas, les calculs rénaux s'éliminent spontanément en passant par les conduits du système urinaire et n'entraînent que peu de symptômes. Par contre, un calcul peut parfois obstruer un de ces conduits et engendrer de vives douleurs ; on parlera alors de colique néphrétique.