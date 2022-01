Pierre-Yves Jeholet (MR) : "On n’a pas toujours pris les bonnes décisions, il faut avoir l’humilité de le reconnaître"

Pierre-Yves Jeholet (MR) était ce lundi l'invité de Matin Première. Le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) s'est notamment exprimé sur les violences survenues à la fin de la manifestation organisée ce dimanche à Bruxelles, mais aussi sur l'obligation vaccinale et sur le baromètre covid présenté en fin de semaine dernière.

Concernant le message de la manifestation elle-même, Pierre-Yves Jeholet déclare : "Je me sens particulièrement concerné par cette demande de liberté". Mais, aussitôt après, il condamne "avec la plus grande fermeté les agissements en fin de manifestation".

Il appelle sur le même ton le ministre de la Justice à "plus de fermeté vis-à-vis des organisateurs". Et d'ajouter : "Quand on me dit qu'un certain nombre d'organisateurs sont quand même très proches de l'extrême droite, ça m'interpelle. Il faut qu'à un moment donné le ministre de la Justice voie comment on peut avoir une tolérance zéro à l'égard de cette violence envers nos forces de l'ordre."

Un débat sur la vaccination obligatoire

Faut-il dans ce contexte imposer la vaccination contre le Covid-19 ? "C’est un vrai débat", glisse Pierre-Yves Jeholet. Pour lui, ce débat doit se faire en s'appuyant sur des avis scientifiques et juridiques "parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique ni juridique sur l'obligation vaccinale. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le vaccin".

"Je suis favorable au vaccin. Je pense qu’il nous a aidés à retrouvé l’ouverture dans toute une série de secteurs. Si on n’avait pas eu le vaccin pendant cette épidémie, ça aurait été encore plus compliqué", affirme le libéral. Il ne se dit cependant "pas très favorable à ce qu’on l’impose aux moins de 18 ans".