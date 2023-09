Pierre-Yves Jeholet à Jeudi en Prime : la Fédération Wallonie-Bruxelles devra faire des économies

La situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles est mauvaise. Cela ne date pas d’hier. "La situation financière est interpellante", répond d’emblée Pierre-Yves Jeholet, précisant qu’elle l’est aussi "pour toutes les entités, et peut-être encore plus à Bruxelles". Les crises successives n’ont rien arrangé. "On a eu une crise sanitaire, la crise Covid qui a nécessité qu’on soutienne toute une série de secteurs comme l’école, la petite enfance, la culture, le sport", explique le Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui y ajoute "la crise ukrainienne, la crise énergétique et les inondations dans une partie de la Wallonie".

"On a fait face, on a dépensé", explique Pierre-Yves Jeholet. "Je ne remets pas en cause. Je pense que c’était nécessaire", précise-t-il.

Mais aujourd’hui, "on doit constater la situation financière et se dire qu’on ne peut pas la laisser filer comme ça", estime Pierre-Yves Jeholet. Il rappelle l'"endettement croissant" et le "déficit structurel d’1,2 à 1,3 milliard d’euros".

Cette dette préoccupe le Ministre-président. "On ne doit pas hypothéquer l’avenir de nos enfants, de nos petits enfants", déclare-t-il. "Donc, on doit prendre des mesures".