Pierre-Yves Dermagne (PS) : "On ne touchera pas au mécanisme d’indexation automatique des salaires, c’est la ligne rouge"

Ce mercredi, l’invité de la matinale était le vice-premier socialiste et ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne. Il a longuement évoqué la réforme autour du statut d’artiste : un accord a été trouvé par la Vivaldi afin de rendre ce statut réel (il n’était pour l’instant qu’un aménagement des règles du statut de salarié), et plus adapté aux particularités des professions artistiques.