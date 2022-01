Pierre-Yves Dermagne estime qu'"on doit apporter des réponses à cette crise énergétique qui devient une crise sociale"

Le gouvernement fédéral est-il encore en capacité de trancher sur des dossiers complexes? Et quand on pense à dossier complexe, la hausse des prix de l’énergie est un bon exemple. Pourquoi de nouvelles mesures tardent-elles à arriver alors que de nombreux ménages attendent des solutions ?

Le gouvernement est encore en capacité de trancher sur des dossiers compliqués. C’est ce que répondait ce matin sur La Première le vice-Premier ministre (PS) Pierre-Yves Dermagne. Celui qui est aussi ministre de l’Économie et du Travail estime qu’il faut apporter "une réponse de manière urgente à cette crise énergétique qui devient une crise sociale pour une grande partie des ménages".

Le ministre de l’Économie rappelle que des mesures ont déjà été prises avec notamment, au niveau des CPAS, l’alimentation du fonds social gaz et électricité, mais aussi tarif social élargi pour le gaz et l’électricité qui bénéficie à près d’un million de familles, sans lequel, dit-il, "la facture d’électricité serait doublée, sans lequel la facture de gaz serait multipliée par cinq, donc ce n’est pas rien". Malgré ces mesures, il estime qu’il faut aller plus loin et "faire en sorte que ceux qui ne bénéficient pas de ces mesures, ceux qui ne bénéficient pas du tarif social, ceux qui ne bénéficient pas du fonds électricité / gaz puissent être aidés et accompagnés pour faire face à l’explosion des factures d’énergie".