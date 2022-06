Pierre-Yves Dermagne à Jeudi en Prime : l’allocation "mazout" de 225 euros sera mise en œuvre la semaine prochaine

Lundi, les syndicats ont organisé une manifestation pour la défense du pouvoir d’achat et pour réclamer une autre politique de la part du gouvernement. Outre les militants syndicats, des personnalités politiques étaient présentes. C’était le cas de Paul Magnette, le Président du Parti socialiste, un parti qui est présent dans la coalition Vivaldi au niveau fédéral. Est-ce normal de participer à une manifestation qui s’oppose à la politique d’un gouvernement dont son parti est membre ? Oui, pour Pierre-Yves Dermagne. "C’est tout à fait normal que les socialistes soient présents aux côtés des travailleurs et des travailleuses dans une manifestation telle que celle-là", a estimé le vice-Premier ministre socialiste. "Il y avait des milliers de militants socialistes parmi les manifestants, dont un, un peu plus connu que les autres, Paul Magnette, c’est tout fait normal", a estimé Pierre-Yves Dermagne. "Je ne critique pas quand les libéraux vont manger des petits fours dans les cercles patronaux où parfois les critiques vis-à-vis du gouvernement ou des gouvernements sont très vives", a-t-il ajouté.

Pierre-Yves Dermagne a souligné, au passage, qu’il n’a pas entendu lors de cette manifestation de remise en cause de la politique menée par les socialistes au sein du gouvernement. "Pas de remise en cause de la pension minimum, pas de remise en cause de l’augmentation du salaire minimum, pas de remise en cause de la baisse de la TVA ou de l’extension du tarif social gaz et électricité, mais des demandes vis-à-vis du patronat", a précisé Pierre-Yves Dermagne.