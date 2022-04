Pierre Vercauteren au sujet de Marine Le Pen : "Ce qui est inquiétant, c’est ce qu’elle ne dit pas par rapport à ce qu’elle souhaite réellement faire"

Avec respectivement 27,6% et 23% des voix, le président sortant Emmanuel Macron (La République En Marche !) et Marine Le Pen (Rassemblement National) se sont tous les deux qualifiés pour le second tour.

Après deux jours de silence électoral obligatoire, les candidats ont prononcé ce dimanche 10 avril un discours de remerciements, d’une part, de promesses et d’engagements d’autre part.

Des discours déterminés, fédérateurs et pourtant bien différents. "De votre vote du 24 avril dépendront les décisions politiques du prochain quinquennat. Décisions qui en réalité engageront la France pour les 50 prochaines années", indique par exemple Marine Le Pen dans son discours. "J’assurerai l’indépendance nationale pour faire de la France une puissance de paix. Je restaurerai dans tous les domaines la souveraineté de la France, c’est-à-dire pour tous les Français la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts. Je contrôlerai l’immigration et assurerai la sécurité pour tous."