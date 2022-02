Pierre Slinckx : compositeur de musique classique 2.0

Le processus artistique de Pierre est assez simple. Lorsqu’il entame un nouveau projet de composition, il passe par une première phase de recherche. Cette phase de recherches est parfois très longue, certaines se passent moins bien que d’autres, dépendant du projet. Lors de cette phase de recherches et de doutes, l’idéal est de conserver la fraîcheur des premières idées et de maintenir le cap du projet. Quand cette phase n’est plus tenable pour le compositeur, il rentre dans le concret. Une fois dans le vif du sujet, le projet peut avancer très vite. Pour Pierre, "c’est important d’être passé par cette phase de doute et de phase de cette phase de recherche pourpre pour que la machine puisse mettre en marche. Ce que tu jettes sur le papier, comme ça peut avoir un impact sur tout le reste de la pièce. Et donc, tu n’as pas envie de commencer n’importe comment et de peut-être t’amener dans une voie de garage." La première phase de recherche est importante puisqu’elle permet de sonder le potentiel que certaines idées ont et comment les développer.