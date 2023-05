Pierre Scheurette : "Voici quelques solutions si c'est la galère niveau thunes"

Pierre Scheurette débarque chaque semaine dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre Scheurette a une vie bien remplie. Entre l’actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque jeudi sa cueillette de la semaine.

Si financièrement, c'est un peu galère, pas de panique ! Pierre est là pour nous partager ses meilleures astuces.

En attendant la cueillette de blé, j’ai déjà fait une cueillette d’idées pour y arriver. Dix moyens plus ou moins malins de se faire de la thune, et vous allez voir : on n’a pas toujours affaire au blé le mieux fauché...