Pierre Scheurette : "Un joueur croate expulsé pour avoir tué un poulet en plein match"

Pierre Scheurette débarque chaque semaine dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l’actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

À l’occasion de la journée internationale du sport, Pierre s’est demandé : le sport apaise-t-il vraiment les tensions ? Parfois vrai mais pas toujours, il nous le prouve dans sa chronique avec des actualités sportives plus loufoques les unes que les autres !

"Le club de rugby de Carcassonne prend pour sponsor le site porno Jacquie et Michel". Un site porno sponsor d’un club de rugby, pourquoi pas, il y a des liens entre les deux disciplines : ceux qui les pratiquent mettent tous les deux beaucoup d’envie pour rentrer dans la mêlée, ils cherchent souvent à avoir de belles touches, ce n’est pas rare d’assister à des pénétrations qui ressemblent à des passages en force et quand on les regarde, on se demande comment ils font pour tenir 80 minutes.