Pierre Scheurette : "Un homme recherché en mer est retrouvé en terrasse"

Pierre Scheurette est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François.

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l'actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Cette semaine, Pierre nous parle de la journée mondiale des zones humides et de sa cueillette qui en découle :

Je crois que dans la vie, il faut accepter que parfois, il y a des cadeaux qui tombent du ciel. Et il faut pouvoir juste se baisser pour les ramasser. C’est le cas ce matin avec la thématique de la journée mondiale du jour. C’est la Journée mondiale des zones humides… Et là il y avait vraiment deux options qui s’offraient à moi : soit partir dans la direction d’infos qui se passent dans des rivières, des lacs, des mers, des océans… Soit partir plutôt vers des infos dans l’univers – je dirais pudiquement - des muqueuses… Je suis très mauvais pour faire des choix, donc j’ai décidé de ne pas décider… on va faire une cueillette dans les deux univers (...) on commence avec la mer : Vendée : un homme recherché en mer est retrouvé en terrasse. Mettons nous à sa place : je crois que si on peut choisir, nous aussi, on préfère plutôt se noyer… dans l’alcool !