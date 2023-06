Pierre Scheurette : "Un homme droguait sa femme pour regarder Dirty Dancing en boucle"

Pierre Scheurette était dans le Réveil de Tipik avec Marco, Lara, François et Audrey.

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre Scheurette a une vie bien remplie. Entre l’actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque jeudi sa cueillette de la semaine.

Cette semaine, Pierre réfléchit à ce qu’il pourrait proposer comme contenu la saison prochaine. Et s’il devenait journaliste cinéma, comme Cathy Immelen ? Pour s’entraîner, il partage les infos les plus loufoques concernant le cinéma.

"Will Smith filme sa coloscopie et alerte sur l’importance du dépistage du cancer colorectal". Pour avoir vu quasiment toute sa filmographie, ici, c’est sans doute son film le plus personnel, le plus introspectif et surtout, le plus sombre.