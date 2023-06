Pierre Scheurette : "Un film porno diffusé sur tous les écrans d’une gare indienne"

Pierre Scheurette était dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François. Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l’actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, il nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Cette semaine, Pierre était à la première halte du Réveil de Tipik on Tour : la Gare Centrale ! Pour l’occasion, il a trouvé les actualités les plus farfelues sur les trains.

Au Japon, le train part avec 20 secondes d’avance, alors la compagnie s’excuse. Il est parti à 9h44 et 20 secondes au lieu de 9h44 et 40 secondes, le genre d’erreur inacceptable. À la SNCB, ça n’arrive jamais ! Ils sont vraiment irréprochables sur ce niveau-là, il y a très peu de plaintes. Pour le reste, s’excuser pour être parti 20 secondes trop tôt, ça me rappelle bien ma vie sexuelle.