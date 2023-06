Pierre Scheurette : "Un artiste vend une œuvre invisible pour 15.000 euros aux enchères"

Pierre Scheurette était dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François.

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l'actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Cette semaine, Pierre a décidé de relever le niveau de ses chroniques en s'intéressant à l'art et aux musées. Il a trouvé les actualités les plus farfelues sur les tableaux et diverses œuvres d'art.