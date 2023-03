Pierre Scheurette sur les hallucinations auditives : "Ce soir j’ai les pieds qui puent"

Pierre Scheurette débarque chaque semaine dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François.

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l'actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Cette semaine, Pierre nous parle de la journée mondiale de l'audition et des hallucinations auditives.

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale de l’audition. J’entends mal et le pire, c’est pour les chansons. Il m’arrive régulièrement de ne pas comprendre tout à fait les paroles. Exemple avec Daft Punk, la chanson « One More Time » : aux alentours de 3’25 je chante avec beaucoup d’assurance en français (mais avec un petit accent anglais à la Arielle Dombasle) : (je cite) « C’est le prix d’une danette aux fruits ». (...) Et il y en a des très connus… Par exemple, le fameux « Ce soir, j’ai les pieds qui puent » de Scorpions ! Vous connaissez ? Petit problème de sudation, ça arrive.