Pierre Scheurette sur le match Belgique - Canada : "Le Canada, ce pays qui s'est abstenu de marquer par fair-play"

Pierre Scheurette est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l'actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Cette semaine c'est le début de la Coupe du Monde au Qatar et Pierre débriefe le match Belgique-Canada et rend hommage au Canada :

J’aimerais rendre hommage au Canada, ce peuple formidable, généreux et fair-play : ils ont vu qu’on prenait l’eau de partout, mais par fair-play, certainement, se sont abstenus de marquer. Donc la cueillette du jour, voyez ça comme un hommage, à ce peuple curieux et surprenant qu’est le Canada, les Canadiens et les Canadiennes. Et vous allez voir, on n’a pas toujours affaire aux caribous les plus dégourdis du troupeau. Ni aux castors les plus utiles du barrage.