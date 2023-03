Pierre Scheurette : "Qui dit manifestation, dit souvent répression"

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l’actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Cette semaine, Pierre s’interroge : existe-t-il des bonnes ou des mauvaises manières de manifester ? Pour y répondre, il a dégoté plusieurs exemples de manifestations un peu étranges.

L’impact d’une manifestation ne dépend pas seulement du nombre de participants. Il y a aussi le mode d’expression auquel il faut être attentif. Un exemple : A Erdeven, les naturistes défilent habillés, leur manifestation passe inaperçue. Et oui, et pour cause ! Ce qui pourrait inspirer ce proverbe : "Chassez le naturiste, il revient en polo".