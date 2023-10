Pierre Scheurette : "En Italie, ils veulent prouver que la terre est plate et se perdent en haute mer"

Pierre Scheurette était dans le Réveil de Tipik avec Gaëtan, Audrey et Kristofer. Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre Scheurette a une vie bien remplie. Entre l’actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Après la journée mondiale des animaux, Pierre s'attaque à la semaine mondiale de l'espace.

Allez info suivante, on va revenir sur des bases scientifiques un peu solides : "Voyager dans l'espace ferait grandir, la taille des astronautes peut augmenter jusqu'à 5 cm !". Et ce, grâce à l’apesanteur. C’est dingue ! Résultat, il parait que Nicolas Sarkozy, Mimie Mathy et Passe-partout, seraient candidats pour la prochaine mission spatiale !