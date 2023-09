Pierre Scheurette : "En France, 15 moutons ont été symboliquement inscrits à l’école pour éviter une fermeture de classe"

Pierre Scheurette était dans le Réveil de Tipik avec Gaëtan, Audrey et Kristofer.

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre Scheurette a une vie bien remplie. Entre l’actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Pour son retour au micro de la matinale, Pierre a cueilli les meilleures infos de la rentrée.

Ce secret d’une lectrice " Mon homme et moi pratiquons l’échangisme avec d’autres parents de l’école " Voilà un témoignage qui permet d’appréhender autrement tout ce qui est réunion de parents et autre fancy-fair… Où à mon avis, on ne pêche pas que des canards !