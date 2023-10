Pierre Scheurette : "Des sangliers déterrent 20.000 euros de cocaïne cachés en forêt par des dealers"

Pierre Scheurette était dans le Réveil de Tipik avec Gaëtan, Audrey et Kristofer. Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre Scheurette a une vie bien remplie. Entre l’actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Ce mercredi, c’est la journée mondiale des animaux. Pour l’occasion, Pierre a récolté les meilleures infos sur le sujet :

En Grèce : des moutons dévorent plus de 270 kg de cannabis, leur comportement étrange les trahit. C’est notamment, quand en pleine foncedalle, les moutons ont commencé à se faire des raviolis à 4 h du mat', qu’on a trouvé ça suspect. N’empêche, on connaissait le space cake, on va bientôt pouvoir déguster un space méchoui !