"Pierre Rouge Plume Noire", une histoire pacifiste qui résonne parfaitement avec l’actualité

"Pierre Rouge Plume Noire" est une bande dessinée qui plonge les lecteurs au cœur d’une page méconnue de l’Histoire chinoise.

La forteresse du roi Yang est assiégée par l’empereur Ming. Toute la population décide alors de fuir le royaume. Commence alors l’histoire tragique et commune d’un groupe de réfugiés rassemblés dans un convoi surmonté par le vol d’un corbeau, symbole de la mort. Dans un premier temps, c’est ce corbeau qui raconte le destin de ces hommes, femmes et enfants qui trouvent refuge au sein d’une citadelle. Intervient alors le deuxième narrateur : le rocher qui abrite la forteresse. Le corbeau et le rocher commencent alors un dialogue pour se narrer les événements sanglants.

Cette bande – dessinée, commanditée par une province chinoise, est signée Thierry Robin, grand passionné du monde chinois depuis son plus jeune âge. Cette fable sur la guerre laisse à découvrir un plaidoyer humaniste et philosophique accompagné d’un magnifique graphisme.

