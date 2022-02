Pierre Résimont chef doublement étoilé au restaurant Les Terrasses du Prince à Gembloux

L’équipe de cuisine se cherchait un leader et, au goût des propriétaires, une vraie ligne de conduite dans laquelle gourmets et gourmands se retrouveraient de manière permanente. Et c’est le chef deux étoiles namurois Pierre Résimont qui " signe " à présent la carte des " Terrasses du Prince à Gembloux ".

"En fait, Jean-François vient d’ouvrir ici à Gembloux un superbe établissement, vraiment magnifique qui est une maison très connue puisque c’était l’ancien Prince de Liège. Je me souviens quand j’ai fait l’Ecole hotellière, c’était une maison très connue " précise Pierre. "Il y avait un chef qui parait et puis il était un petit peu en questionnement et il me dit 'ça te dirait de venir signer la carte" ?

Et c’est ainsi que tout a débuté.. Ecoutez l’interview que nous accordée Pierre Résimont