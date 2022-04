Pierre Rapsat : nouvelle compilation rock digitale

Il pouvait aussi écrire des textes qui nous touchent comme "Aurore" ou "Un dimanche en automne" ; composer des mélodies sur des textes écrits par d’autres auteurs de talent, notamment avec Eric Van Hulse : "Les artistes d’eau douce", "Gémeaux".

Il aimait profondément le travail de création en studio où il prenait plaisir à entendre éclore les nouvelles perles de son prochain album. Mais tout le monde s’accorde à dire que son grand Art était d’être sur scène, face à son public, porté par un bon band. ll se transformait alors en ‘bête de scène’particulièrement lorsqu’il interprétait ses chansons les plus rock.

Après "Well cut", le premier album de Gengis Khan (1970) dans lequel il n’était "que" le bassiste, Pierre n’a pas laissé tomber ses influences rock. Bien au contraire. La presse l’a identifié à l’époque comme un des tout premiers à faire du rock en français ; et on sait qu’avoir raison avant les autres n’est pas toujours un long fleuve tranquille.

Découvrez donc dès maintenant les meilleurs titres rock de Pierre Rapsat :