"Pierre Rapsat, Les rêves sont en nous", l’expo hommage à voir à Malmedy !

2022 marquait les 20 ans du décès de Pierre Rapsat. Pierre Bail, notre ambassadeur liégeois, a visité cette expo hommage au chanteur ! Son parcours est retracé en textes, en images et en objets.

Dans le petit cercle des chanteurs belges contemporains, Pierre Rapsat reste un des artistes sans doute les plus sincères de la Belgique francophone d’aujourd’hui. On peut dire qu’il a conquis le cœur de nombreux fans belges francophones par ses chansons et ses mélodies intemporelles.