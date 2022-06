Pierre Rapsat, le rêve a toujours été en lui

Pierre Rapsat est né à Ixelles le 28 mai 1948. Son père d’origine flamande a passé deux années dans le camp de Dachau et sa mère d’origine espagnole a fui son pays pendant la guerre civile. Pierre a dix ans quand sa famille quitte la capitale pour s’installer à Verviers. Son père vient de décrocher un emploi dans la cité lainière. Une chance ! L’adolescent s’épanouit dans cette ville où il se fait plein d’amis et qui surtout lui donne le goût pour la musique. Pierre commence à écrire ses premiers textes à 13 ans. Ses influences, la pop anglaise des Beatles et des Stones mais aussi, la chanson française de Ferré et de Brassens. C’est aussi à 13 ans que l’ado s’achète sa première guitare. A 18 ans, Pierre a trouvé sa voie. Son destin, il le trace dans l’écriture et la composition. Celui qu’on surnomme Pierrot va dans un premier temps se lancer dans les orchestres de bal et dans diverses formations jusqu’en 1970, année de fondation de son premier groupe, Laurélie avec lequel il sort un album. Mais la formation se dissout. Il se tourne alors vers les Bruxellois de Jenghiz Khan et enregistre " Welt Cult ", album qui connaît un petit succès. Mais là à nouveau, c’est la dissolution. Pas facile de maintenir un ensemble soudé. Devant ce constat, Pierre Rapsat se fait une raison et décide d’agir en solo. Pour survivre en espérant la réussite, il exerce des petits boulots. Il est tantôt garçon de café, tantôt, disc-jockey. Mais l’homme est tenace. Si la gloire a du mal à le toucher, il persévère et sort l’album " New-York " qui étonne la critique. L’artiste parvient à mêler rock et texte. En 1976, il est sélectionné pour représenter la Belgique au concours Eurovision de la chanson avec " Judie & cie ". Il se classe en 8ème position parmi 18 participants. Ce qui est louable. Par la suite, Pierre Rapsat sort plusieurs disques : " Je suis moi " en 1977 avec " L’enfant du 92ème ", " Gémeaux " en 1978. Mais si la critique est élogieuse, il faudra attendre le début des années 80 pour que le public s’intéresse à l’artiste.