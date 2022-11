Pierre Rapsat dans Generation 80 pour la réédition de "Lâchez les fauves" et "Dazibao"

Le monde de la musique évolue, se transforme, se renouvelle et parfois opère des retours en arrière inattendus.

Quand, au milieu des années 90, TEAM FOR ACTION réédite en CD l’album LACHEZ LES FAUVES de Pierre Rapsat et son groupe Transfert, qui n’avait jusqu’alors existé qu’en LP vinyle, ils n’imaginaient pas que presque 30 ans plus tard, ils feraient l’inverse :

presser une nouvelle version vinyle de cet album mythique.

Cela démontre, si besoin était, la valeur artistique et la longévité d’un album à l’énergie rock/synthé qui a mené l’artiste au sommet.

Sorti fin 1982, il fête cette année ses 40 ans avec entre autres les indispensables " Passager de la nuit " " C’est toujours un mystère " et " Cover girl quel est ton nom ?".

L’autre grand album de Pierre est aussi réédité en LP vinyle : DAZIBAO. Il contient autant de perles qui, aujourd’hui encore, gardent tout leur éclat : " Les rêves sont en nous ", " Ensemble ", " Jardin secret ". Sorti uniquement en CD en 2001. L’album des textes essentiels et des mélodies inoubliables méritait bien qu’on offre au public fidèle de Pierre, le plaisir sensuel de sortir ce grand disque noir de cette pochette carrée, geste 1000 fois exécuté par les fans de musique d’hier et d’aujourd’hui.