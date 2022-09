Pierre Plas de Bastogne élu chocolatier de l’année 2023 pour la Wallonie

Le Bastognard, Pierre Plas a été désigné lundi chocolatier wallon de l’année par Gault & Millau, lors d’une cérémonie organisée à Brussels Expo.

Comme chaque année, le guide Gault&Millau Chocolatier propose une sélection non exhaustive et exclusive des meilleurs chocolatiers sur la base de diverses dégustations à l’aveugle.

Dans ses récompenses, l’institution a célébré aussi bien des chocolatiers très expérimentés que des nouveaux venus. Pierre Plas a ainsi ouvert son magasin avec sa compagne Aline, elle aussi chocolatière, peu avant la crise sanitaire. "Ses gourmandises ont fait l’unanimité auprès de notre comité de dégustation", a salué l’organisateur.

L'une des raisons de son succès, c’est que Pierre Plas privilégie les produits locaux et de qualité " De la fève de cacao à la tablette, on fabrique tout nous-mêmes. Le chocolat, c’est un amour depuis tout petit […] Quand on reçoit une récompense comme celle-là, on est très content !", a déclaré Pierre Plas après la remise de ce prix.