Pierre Perret fait ses 'adieux' à la scène : 3 choses que vous ne saviez peut-être pas sur sa carrière

Aussi impertinent et audacieux dans ses textes que touchant et engagé, Pierre Perret a côtoyé les autres monuments de la chanson française : Boris Vian, Georges Brassens et… Jacques Brel.

"Mon copain c’était vraiment Brel. On s’est rencontré dans tous les cabarets à l’époque. On a démarré ensemble avec Jacques. Lui, il était un peu en avance d’un an ou deux sur moi mais on s’est croisé et rencontré à L’échelle de Jacob, au Port du Salut, à Montmartre il passait au Tire-Bouchon et moi dans la boîte d’en face qui s’appelait Chez Ma Cousine. On se croisait en sortant avec notre guitare en courant, car on était en retard pour l’autre boîte où on passait" raconte l’interprète de Mon p’tit loup.

