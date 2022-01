Pierre Perret a un zizi mais aussi plusieurs casquettes

Jolie petite bouille ronde aux cheveux frisés, Pierre Perret voit le jour un neuf juillet 1934 à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne. Ses parents tiennent là-bas le Café du Pont où le petit Pierre se familiarise avec l’argot qu’il emploiera plus tard dans de nombreux textes. Il entre au conservatoire de Toulouse à 14 ans et obtient au terme de sa formation un premier Prix au saxophone. Le jeune apprenti musicien se lance ensuite dans la chanson, d’abord en proposant ses textes à d’autres artistes. Sa bonhomie, son sourire permanent attirent les regards et la sympathie. Eddy Barclay le remarque en 1957, persuadé d'avoir déniche un vrai talent. Il faut toutefois attendre 1966 et " Les Jolies Colonies de vacances " pour que Perret soit reconnu dans le monde de la chanson. En 1971, il signe un titre qui incitera de nombreux enfants à ouvrir la cage aux oiseaux. Un tube inspiré par l'histoire vérique d'un prisonnier américain qui à sa sortie de la maisn d'arrêt, a libéré les pensionnaires à plumes d'une oisellerie. Viendra après la chanson écrite à la suite de la décision d'enseigner l'éducation sexuelle à l'école en France, " Le Zizi ". Un succès que même Mireille Mathieu reprendra. Qui l’eût cru ! Pierre Perret est aussi l’auteur de textes engagés. Il écrit des chansons sur des sujets de société comme le racisme avec "Lily" en 1977, le viol avec "Mon p'tit loup", ou encore la guerre du Golfe de 1992 avec "La Petite Kurde". En 1998, il écrit "La Bête est revenue" en réponse à la montée du Front National. Plus récemment, en réaction au confinement du printemps 2020, il a composé "Les Confinis", chanson qui critique avec humour la gestion de l'épidémie par la classe politique. En plus de la chanson, il a publié de nombreux ouvrages sur la langue française et sur la gastronomie, autre grande passion. Son actualité, c'est aussi un double cd, 32 chansons qu'il a écrites et enregistrées durant le confinement : "Pierre Perret, Mes Adieux Provisoires ". L'artiste est bien décidé comme le plombier de retourner au turbin, mais pas dans les salles de bain.