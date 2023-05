Pierre Niney répond aux critiques sur sa participation au film réalisé par Johnny Depp

Epinglé après avoir annoncé être à l’affiche du biopic "Modi", réalisé par Johnny Depp, Pierre Niney s’est expliqué lors d’une interview.

Sur Twitter, Pierre Niney avait annoncé être à l’affiche du biopic du peintre et sculpteur italien Amedeo Modigliani, "Modi". Jusque-là, pas de quoi susciter la colère de qui que ce soit. Sauf que le long-métrage est réalisé par Johnny Depp et c’est là que les choses se corsent pour l’acteur qui se considère comme franco-belge.

"Niney qui condamne la baffe de Will Smith mais qui va jouer pour un gars qui frappait son ex", "Aucune excuse Pierre. On n’oubliera pas", "Pourquoi s’associer à cet homme… Je suis déçue (les défenseurs de JD je vous vois venir, il avait des casseroles au cul bien avant l’histoire avec AH, il est violent c’est un fait", pouvons-nous lire dans les commentaires de la publication de la page Twitter sur l’actu cinéma et séries, Infos Séries.

D’abord silencieux après avoir été épinglé, Niney a finalement brisé le silence lors d’une interview accordée à Brut, rapporte Paris Match. Pendant l’entretien, il a assuré qu’il n’était pas au courant de l’implication de Johnny Depp dans le projet. "À la base, ce sont les producteurs d’Al Pacino qui sont venus me voir pour me proposer ce rôle d’un peintre qui s’appelle Maurice Utrillo, Johnny Depp n’était même pas encore attaché au projet […] C’est un très beau rôle, ça fait longtemps qu’on en discute avec les producteurs d’Al Pacino, c’est un film qui lui tient vraiment à cœur.", a-t-il avancé, toujours selon Paris Match.

L’acteur s’est également exprimé sur les reproches quant à son ambivalence sur la question du féminisme, car Pierre Niney avait notamment participé au clip de "Balance Ton Quoi" d’Angèle : "J’essaye d’être super attentif justement aujourd’hui à tout l’éveil de conscience dont on a besoin, qui est en train d’avoir lieu, mais où il y a beaucoup de travail. Je vais continuer à me pencher sur ce qu’il s’est passé exactement, parce que ce sont des cas juridiques un peu complexes […] J’ai demandé à avoir des bilans un peu complets de tout ça, pour essayer de comprendre cette situation juridique compliquée".