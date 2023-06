Pierre Niney : l'incroyable transformation physique !

"Sauver ou périr", le dernier film de Frédéric Tellier, met à l'honneur le noble métier de sapeur-pompier à travers Pierre Niney dans la peau d'un pompier brûlé au visage. Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Découvrez-le le vendredi 23 juin à 20h40 sur La Trois et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Franck, sapeur-pompier depuis l'âge de dix-huit ans, est heureux dans son métier et vit dans sa caserne avec sa compagne. Un jour, alors qu'il est en intervention, il se sacrifie pour ses hommes et se réveille dans un service hospitalier destiné aux grands brûlés. Le film retrace son parcours du combattant pour retrouver une vie presque normale...

Si "Sauver ou périr" désigne la devise des sapeurs-pompiers, c'est aussi de façon plus large une manière de désigner l'engagement que font les hommes du feu en jouant leurs vies à chaque instant. Bouleversé par le scénario de ce film co-écrit par le réalisateur Frédéric Tellier et David Oelhoffen (qui a dirigé récemment Matthias Schoenaerts dans Frères ennemis), Pierre Niney tente un nouveau défi dans sa carrière : la transformation physique.

Celui qui a déjà incarné à plus d'une reprise des personnages historiques comme Yves Saint Laurent (2014), le fils du Commandant Cousteau dans L'Odyssée (2016) ou encore l'an passé le romancier et aviateur Romain Gary dans Les Promesses de l'aube (2017), jamais son apparence n'avait encore été radicalement changée ! Pour les besoins de l'histoire, Pierre Niney a du prendre près de 9 kilos de muscle et suivre une formation complète auprès de la brigade des pompiers de Paris. Il est parti en intervention avec eux afin de restituer le plus fidèlement et authentiquement possible les gestes qui sauvent au quotidien. Une préparation physique et mentale que l'acteur a généreusement partagée avec ses followers sur Instagram, postant diverses photos de son corps plus que musclé !