Pierre Niney évoque son lien particulier avec la Belgique

Pierre Niney est au Festival de Cannes pour présenter le nouveau film de Michel Gondry (après Microbe et Gasoil en 2015 et sa série avec Jim Carrey Kidding) qui fait son grand retour au cinéma , "Les livres des solutions", dans lequel il joue le rôle principal. Interrogé par Cathy Immelen, il a réaffirmé son amour pour la Belgique.

L'acteur considère notre plat-pays comme sa "terre natale", ce qui a surpris Cathy et a fait référence à ses récentes déclarations qui ont fait le buzz. "J'ai dit il y a quelques mois que ma mère venait de Courtrai et le titre des journaux c'était : 'Il a avoué être Belge', comme si j'avais commis un délit", plaisante-t-il. Il se considère donc comme franco-belge, sa mère et son grand-père étant originaires de Belgique.

"J'adore les Belges", commence-t-il, conscient que ça ne veut pas dire grand chose, avant de s'expliquer: "Mes compatriotes, collègues belges avec qui j'ai joués sont souvent des gens exceptionnels. Parce que justement, on est passionnés, on adore notre travail, on est heureux d'être là mais par contre, tout ça n'est jamais bien sérieux".