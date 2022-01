Pierre Niney et Gilles Lellouche en lice pour le César du meilleur acteur, se taquinent sur les réseaux

Pierre Niney peut rêver d’un deuxième César du meilleur acteur après celui obtenu en 2015 pour son rôle dans Yves Saint-Laurent. L’acteur de 32 ans occupe cette fois le premier rôle dans Boîte Noire. Ce thriller réalisé par Yann Gozlan est en compétition dans pas moins de 5 catégories.

L’ancien pensionnaire de l’Académie française, qui a récemment rendu hommage à Gaspard Ulliel, un autre talent de sa génération, s’est réjoui de cette nomination sur ses réseaux sociaux. "Etre nommé aux César cette année : très cool mais savoir que mon frère François Civil, avec qui on rêve de ce métier depuis presque quinze piges sera aussi de la partie = petite émotion" a-t-il écrit dans sa story sur Instagram.

Son ami est nommé pour le meilleur second rôle masculin pour son jeu dans BAC Nord, où il partage l’affiche avec un certain Gilles Lellouche. L’acteur de 49 ans est un concurrent direct de Pierre Niney pour le César du meilleur acteur. Dans son message, Pierre Niney a donc conclu par "Contrairement à ce c*nnard de Gilles Lellouche dont on se serait bien passé".