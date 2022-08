Pierre Niney, découvrez son moment de solitude face à Jennifer Lawrence

On s’est tous déjà demandé comment se passe une rencontre entre deux stars. Aujourd’hui, Pierre Niney raconte sur TikTok sa rencontre rocambolesque avec Jennifer Lawrence.

Sur son compte TikTok, Pierre Niney revient sur le jour où il a rencontré une actrice dont il apprécie particulièrement le travail, Jennifer Lawrence.

L’acteur était au Festival de Cannes, les genoux tremblants quand il a vu Jennifer Lawrence. Il confie qu’il ne voulait pas aller lui parler par peur d’être déçu. Jusqu’à ce que Julianne Moore, une actrice américaine importante, vienne le voir pour complimenter son travail dans Yves Saint Laurent.

"Énorme ego boost, je me dis : "c’est bon, les gens savent qui je suis, je vais parler à Jennifer Lawrence." Je demande à un gars qui est producteur de me présenter Jennifer Lawrence, et là, tout est gênant" explique Pierre Niney à ses fans.

Le producteur introduit Pierre Niney dans un anglais moyen sans vraiment expliquer qui il est, "une présentation catastrophique, c’est le pire qu’il pouvait faire pour moi : être mal introduit auprès d’une énorme star. Elle me regarde et elle me dit : "hi", elle est mal à l’aise aussi. Je suis mal à l’aise. Je lui tends la main en lui disant : "hi, I’m a big fan of your work" et véridique : je lui tends la main, elle me tend la main et on se serre la main avec le dos de la main" explique-t-il tout en imitant le geste improbable qui a marqué leur rencontre.

Un premier contact gênant puisque les deux acteurs n’ont pas rectifié leur geste. "N’importe quel être humain normal aurait fait ça puis aurait serré la main normalement, mais non. C’était mon dernier contact avec Jennifer Lawrence, qui par ailleurs, est la femme de ma vie, mais elle ne le sait pas" conclut Pierre Niney.