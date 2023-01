Pierre Niney ado, il dévoile les photos de son skyblog

En légende on peut lire " Bi1venuS sur mon SKYBLOG…. " écris avec un chiffre, des majuscules ou encore des points de suspension à rallonge. Son poste nous ramène à la folle époque des skyblog et tous les codes de l’adolescence de la génération Y.

Début des années 2000, toute une génération ne jurait que par ce site web très populaire. Et en lisant les commentaires, les références sont là : "Vous a envoyé un wizz", "Tu peux me donner ton MSN stp ?", "On a envie d’écouter dernière danse de Kyo !", " "On dirait le mec des BB Brunes", "bonne année 2007" s’amusent ses fans.

Ces 4 photos correspondent à l’époque où on a découvert l’acteur dans le film "LOL" de Lisa Azuelos.

Pierre Niney aime utiliser l’autodérision pour amuser ses fans sur les réseaux. En août dernier, l’acteur racontait son moment de solitude face à Jennifer Lawrence.