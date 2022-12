Pierre Marcolini, Victoire Finaz et Jean-Philippe Darcis : un jury complémentaire pour "Les étoiles du chocolat”

Derrière le desk des "Etoiles du chocolat", on retrouvera le chocolatier star de Belgique, détenteur du titre de meilleur pâtissier du monde en 2020, Pierre Marcolini, un habitué des émissions télé. Amateur de grand cru, pionnier du “Bean to bar” en Belgique, sa passion l’emmène depuis longtemps aux 4 coins du monde, à la recherche des variétés de fèves les plus raffinées, qu’il transformera lui-même pour créer son propre chocolat. Une exigence qu’il défend depuis toujours, car bien plus qu’un ingrédient ou un simple produit, le chocolat est pour lui un véritable vecteur d’émotions qui fédère, rassemble, et crée cette sensation unanime de plaisir. Cet univers particulier, il le côtoie depuis 40 ans mais il ne s’en lasse pas, car une praline, pour lui, c’est avant tout une narration, une balade, qui amène à l’inattendu. Il avoue d’ailleurs sans vergogne que ce qu’il préfère, c’est quand la sensation est tellement forte qu’il ne rêve que d’une chose : qu’il y en ait une deuxième. Après des années à inventer de nouvelles recettes et à développer la maison Pierre Marcolini aux 4 coins de la planète, ce qui lui plaît aujourd’hui davantage, c’est transmettre son savoir, assurer la relève et former les élites du chocolat de demain.