Pierre Marcolini : "J'ai épousé la seule femme qui n'aime pas le chocolat"

Pierre Marcolini est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le chocolatier évoque son adoration pour Joël Robuchon et Gaston Lenôtre : "J'aurais aimé être le second de Gaston Lenôtre, il a façonné la pâtisserie du 20ème siècle. J'ai une admiration aussi pour Joël Robuchon."

Pierre Marcolini parle de la période où les chocolatiers se volaient des recettes : "J'ai connu la période des recettes volées. Quand le patron avait le dos tourné, on prenait le cahier de recettes et on allait à la photocopieuse pour récupérer les recettes. J'ai volé plein de recettes."

Il donne aussi son avis sur les chocolats que l'on peut retrouver dans une grande surface : "Je n'en mange pas. Quand vous connaissez à connaître ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. Il y a trois millions d'enfants qui travaillent dans des conditions inimaginables, il faut se poser des questions quand on a une tablette de chocolat à 1,5€."

Pierre Marcolini avoue avoir une femme à l'opposé de son métier : "J'ai épousé la seule femme qui n'aime pas le chocolat à Bruxelles. Je ne lui offre donc jamais de chocolats, elle n'aime pas."

Retrouvez "Face à la juge Gruwez" sur Vivacité entre 18h et 19h jusqu’au 25 août et à n’importe quel moment sur Auvio.