Pierre-Louis Loubet, l'invité surprise pour la victoire en Grèce : "Ma bagarre avec Loeb ? Ne pas y penser avant lundi, quand je prendrai mes Nesquick !"

Le jeune Français Pierre-Louis Loubet a créé la sensation ce vendredi sur les spéciales cassantes du Rallye de l'Acropole.

Le Corse de 25 ans, qui dispute sa sixième épreuve en WRC au volant de la Ford Puma Hybrid Rally1 cette saison, a signé les deux premiers meilleurs temps de sa carrière en Mondial et occupe la deuxième place du Rallye de l'Acropole avec seulement 1.7 seconde de retard sur son coéquipier et compatriote Sébastien Loeb.

"C'était pas mal, il y a pire comme journée !, s'est enthousiasmé Pierre-Louis Loubet au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. On s'est vraiment régalé, on a fait du bon boulot. La voiture était super, et on a réussi à faire la différence sur les toutes nouvelles spéciales. Et ça, ça me réjouit ! Dans la dernière spéciale, malgré quelques petits soucis, j'ai essayé de bien gérer la situation, je n'avais pas le choix. On aurait pu y perdre un peu moins de temps, mais je ne voulais pas faire de bêtises. Ma bagarre avec Sébastien Loeb ? J'essaie de ne pas trop y penser. Peut-être lundi, quand je prendrai mes Nesquick ! J'essaie de rester concentré sur ma course. Samedi, ce sera dur : nouveau rallye, nouveau type de spéciales. On devra garder un gros rythme, mais on a la chance de partir dans la même position qu'aujourd'hui, on sait donc à quoi s'attendre au niveau du grip. On espère faire comme aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir un bon résultat à la clé, il faut donc rester intelligent."