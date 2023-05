Pierre Locht sur le départ de Ronny Deila : "On est déçu… on a fait le maximum pour le convaincre de rester"

Le couperet est tombé : la belle histoire entre Ronny Deila et le Standard est officiellement terminée. Après une saison passée en bord de Meuse, le coach norvégien a décidé de rejoindre le nord de la Belgique et plus précisément le Club Bruges. Pierre Locht, CEO du club liégeois, a confirmé le départ de Deila en conférence de presse ce mardi.

"On était au courant depuis plusieurs semaines de l’intérêt du Club Bruges. Deila nous avait informés. L’objectif était de le convaincre de rester. On a fait le maximum ces dernières semaines. Il a pris sa décision lundi. On est déçu. On comptait sur lui pour plus longtemps. Mais le projet et les ambitions ne changent pas".

Pierre Locht l’a souligné à plusieurs reprises, il s’agit bien de la décision de Deila et non celle du Standard. "Ronny Deila s’expliquera sur son choix, ce n’est pas à moi de le faire. Il sait que ce n’est pas un choix anodin de rejoindre un autre grand club du pays. Ça s’est fait de manière correcte… même si on est très déçu de ce choix. Ça n’a pas été un entraîneur facile à faire venir. Quand on l’a signé, on avait déjà prévu les conditions auxquelles il pourrait franchir un cap dans sa carrière. Je suppose qu’il considère que c’est le cas en rejoignant Bruges".

Deila quitte le Standard avec effet immédiat et ne coachera donc pas les Rouches pour les deux derniers matches de la saison, contre le Cercle et à La Gantoise. "La décision a été prise rapidement. Ça n’avait pas de sens, à partir du moment où il s’engage avec un club concurrent, de le voir encore sur le banc à Sclessin", a expliqué Pierre Locht. C’est Geoffrey Valenne, ex-T2, qui officiera en tant qu’entraîneur principal jusqu’à la fin de la saison.