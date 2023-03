Pierre Locht sur le coup de l'année au Standard : "Il n’est pas question d'un départ de Ronny Deila"

Le Standard s’est incliné dimanche sur la pelouse du FC Bruges (2-0) en de Pro League. La Tribune de ce lundi recevait Pierre Locht, CEO du club liégeois. L’occasion de parler de Ronny Deila, le coup de l’année chez les Liégeois. Il était récemment cité sur le départ vers Bruges, justement.

"Il a signé pour trois saisons avec le club. Il est pleinement investi dans notre projet, dans les objectifs à court terme et dans la préparation de la saison prochaine. Il n’est, aujourd’hui, pas question d'un départ. On prépare la saison prochaine avec lui. On ne sait toutefois pas ce qui peut arriver en football. On n’est pas dans l’anticipation d’un éventuel départ de sa part. La réussite actuelle est due à Deila, mais pas uniquement. Il y a un groupe derrière, on sait qu’il y a beaucoup de ressources qui peuvent se mobiliser pour trouver des solutions. Il ne faut pas oublier la présence de Fergal Harkin, notre directeur sportif. Ils sont très proches lui et Deila. Ce sont des amis de longue date, ça aide beaucoup", a raconté Pierre Locht.