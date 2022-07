Pierre Locht sur la saison du Standard : "À nous de titiller le Club de Bruges cette saison et celles à venir"

Les nouveaux proprétaires et la nouvelle structure impliquent quelques changements dans la gestion quotidienne du club : "Les décisions sont toujours prises suivant un processus particulier. Ce ne sont jamais les décisions d’un seul homme. Après les décisions de la gestion journalière, elles sont prises par le management du club. Donc, il y a un comité de direction autour de moi qui prend les décisions. Et puis, sur le volet sportif, là aussi, on a une cellule de scouting et on travaille pour le moment avec Johannes Spors de la Genoa, qui fait partie du groupe 777 qui est le groupe par lequel on a été racheté aujourd’hui. Et à partir du mois d’août, ce sera Fergal Harkin notre nouveau directeur sportif."

Locht se montre plutôt optimistes quant à ces changements : "Beaucoup de choses ont changé. Bien sûr, le club a été racheté et est passé d’un modèle ou notre actionnaire unique ou pratiquement unique, qui était Bruno Venanzi était présent au quotidien, au club et pouvait prendre toutes les décisions. Un modèle aujourd’hui où on est ou on fait partie d’un groupe de plusieurs clubs, donc c’est un nouveau projet, c’est une nouvelle manière de fonctionner. Ce sont des nouveaux processus de décision auxquels il faut s’habituer, mais qui comporte aussi pas mal d’avantages pour le futur du Standard."

D’un point de vue personnel, Pierre Locht est également satisfait : "C’est une grande responsabilité pour moi, un challenge exceptionnel quand on a été depuis onze ans dans le club. Quand on est supporter du club, forcément. C’est un magnifique challenge de pouvoir faire ça. Mais j’ai la chance de pouvoir compter sur sur des collaborateurs au sein du club qui sont là depuis très longtemps aussi, qui sont extrêmement motivés et très fidèles au club aussi. C’est vraiment ça aujourd’hui qui me rend confiant pour l’avenir. C’est que je sais qu’aujourd’hui au club, il y a beaucoup d’expertise et il y a une énorme envie de faire les choses bien et de ramener le Standard là où il doit être."