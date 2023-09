Pierre Locht répond aux inquiétudes concernant l’avenir du Standard : "La situation reste délicate mais elle est 100% sous contrôle"

Le CEO ne nie d’ailleurs pas la situation compliquée que vit le club mais ne voit pas de raison de paniquer à l’heure actuelle.

"C’est clair que la situation du club était extrêmement complexe et inquiétante au moment du rachat. Mais comme on l’a dit, il a fallu une injection de 27 millions pour permettre au club de continuer de fonctionner comme il fonctionne maintenant.

La situation reste délicate mais elle est 100% sous contrôle. On a vraiment un budget clair, à respecter, et qui est approuvé par 777. A la sortie de ce mercato, on est vraiment dans les clous au niveau du budget. C’est un message important qui doit être donné aux supporters. La situation est sous contrôle et monitorée en concertation entre l’actionnaire et le management.

Et d’ajouter pour répondre à d’autres reproches. "La masse salariale a baissé, c’est le cas depuis plusieurs années, déjà avec l’actionnaire précédent. On ne peut plus la baisser de manière excessive si on veut avoir des ambitions."

Le CEO du Standard réfute également la thèse selon laquelle l’augmentation des prix du ticketing, des loges, etc. serait lié à une demande du propriétaire de faire des économies.

"On est dans une situation où il y a une augmentation des prix. Tout augmente avec l’inflation. Cela n’a pas été une demande de 777, ça a été juste une démarche logique de la part du management de dire qu’il faut augmenter les prix car tous nos coûts augmentent aussi."

On l’a compris, l’ensemble du discours de Pierre Locht se veut rassurant. Y compris concernant le monitoring mensuel exercé par la Commission des Licenses sur le Standard.

Enfin, la dernière réponse de Locht concerne les difficultés du Standard à payer ses collaborateurs, fournisseurs, interlocuteurs. Des difficultés reconnues par le CEO du Standard mais minimisées. "C’est vrai qu’on doit discuter des plans de payement. On a un délai de payement qui est un peu plus long que la normale mais on paie toujours. C’est ce qu’on explique à nos fournisseurs. Il n’y a aucun fournisseur qui a presté et qui n’a pas été payé. Parfois on doit discuter mais cela se fait de manière tout à fait professionnelle et cordiale. Les gens savent qu’on est un partenaire fiable", a répondu Locht, persuadé que l’avenir du club n’est pas menacé.

"Je ne connais pas les comptes de 777 mais au niveau du Standard tout se passe bien. Les investissements promis sont arrivés, l’ambition est présente. J’ai l’impression qu’aujourd’hui c’est un actionnaire qui fait du bien au Standard et pas l’inverse."