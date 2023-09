Pierre Locht recalibre les objectifs du Standard et défend Hoefkens : "On est convaincu qu’il est l’homme de la situation"

Pour mener à bien cette mission, la direction compte toujours sur le même homme : Carl Hoefkens. Le coach du Standard bénéficie de l’appui total de ses dirigeants.

"C’est toujours l’homme de la situation. On en est toujours pleinement convaincu au niveau de la direction du club. C’est vrai que les résultats n’ont pas été au rendez-vous, pour diverses raisons. On n’est parfois pas passé loin… Mais voilà… Notre priorité était de renforcer ce noyau, amener les ingrédients qui manquaient et puis on verra dans le futur. Mais on est convaincu qu’on a la bonne personne avec Carl Hoefkens."

La séparation forcée avec Ronny Deila a quant à elle laissé des traces mais est désormais digérée, assure le CEO du Standard.

"Un entraîneur doit faire des choix. Deila a fait le sien. Tout ce que je peux dire, c’est qu’on souhaitait qu’il reste. On souhaitait poursuivre le projet avec lui. Il a fait un choix et pour nous la page est désormais 100% tournée. On est désormais heureux de travailler avec Carl Hoefkens et on veut se projeter à 100% vers l’avenir avec lui et son staff", a conclu Locht.