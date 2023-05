Pierre Locht fait le bilan de la saison du Standard et parle de l’année prochaine : "On espère travailler avec Ronny Deila pour longtemps"

Le CEO du Standard, Pierre Locht nous a accordé une interview bilan de la saison un du renouveau du Standard. Il aborde également le futur du club avec, il l’espère Ronny Deila comme coach la saison prochaine.

Alors que le Standard ne sera pas européen la saison prochaine suite à la claque subie face à Westerlo, l’heure est déjà au premier bilan du côté du Standard. "Le bilan, c’est qu’il y a un nouveau projet qui a démarré avec le redressement d’un club en difficulté sportive et financière. L’objectif était de faire un pas en avant et on y est arrivé avec le top 8", explique Pierre Locht au micro de Vincent Langendries.

Et le CEO d’ajouter : "La phase classique a même été bonne. On a aussi retrouvé la mentalité et l’ambiance de Sclessin. Mais on a vu les limites. On n’avait pas les armes pour lutter pour le top 4. On voit aussi qu’on est limite en PO2 quand il manque quelques joueurs. On doit tirer des leçons pour franchir une nouvelle étape l’année prochaine, car ce sera l’objectif."

Pierre Locht annonce donc la couleur. Le Standard veut se qualifier la saison prochaine pour les PO1. Mais il faudra aussi jongler avec un bilan financier compliqué. Mais aussi un groupe à refaçonner.

"Le bilan comptable cette saison ne sera pas encore rose, mais il sera moins rouge qu’avant. Mais c’était prévu que le bilan soit négatif. C’est évidemment la difficulté de l’exercice. Après, on a un actionnaire qui est prêt à continuer à investir, mais qui veut que le club vole de ses propres ailes. On sait que si on veut des meilleures ambitions, on doit avoir une équipe plus compétitive que cette année. Donc oui, il y aura du mouvement, il n’y a pas de secret. Le club est dans une forme de transition. Il y aura des départs et des arrivées. Mais comme on veut se renforcer, à nous de faire les bons choix et on est persuadé d’avoir une meilleure équipe l’année prochaine."