Pierre Locht confirmé CEO du Standard : "heureux de pouvoir relever le challenge par 777 Partners"

Pierre Locht continuera d’occuper la fonction de CEO du Standard de Liège. Il occupait ce poste de manière intérimaire depuis la reprise du club par 777 Partners. Il assurera désormais pleinement ce rôle, ont annoncé les Rouches sur leur site internet.



"Je suis très heureux de pouvoir relever le challenge proposé par 777 Partners", se réjouit Locht. "Le Standard de Liège est un club unique et tous les acteurs de ce nouveau projet sont extrêmement motivés à l’idée de rendre à nouveau nos supporters fiers de leur club. Je suis aujourd’hui convaincu que le chapitre qui débute peut permettre au Matricule 16 de grandir à tous les niveaux. En combinant la dimension internationale et les ressources apportées par nos nouveaux actionnaires avec la compétence et la passion des personnes déjà présentes dans et autour de notre club, nous pouvons construire quelque chose de solide et ambitieux pour l’avenir. "



Arrivé au Standard en qualité de Team manager en 2011, ce juriste et diplômé en gestion des H.E.C. de Liège a grimpé les échelons. "Dauphin" adoubé de Bruno Venanzi et le directeur de l’Académie, Locht a joué le rôle d’interface avec les nouveaux propriétaires américains dans la foulée du rachat avant d’être nommé CEO ad interim. Il poursuivra donc cette tâche. Si la structure se met progressivement en place, les fans attendent toujours le nom du futur entraîneur.